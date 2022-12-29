بعد 1841 يوما.. إيفونا يعود للتسجيل ويقود أسوان لفوز قاتل على المصري

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

المصري وأسوان

قاد ماليك إيفونا نادي أسوان لتحقيق فوزا قاتلا على نظيره المصري في مسابقة الدوري.

وفاز أسوان على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وسجل إلياس الجلاسي الهدف الأول للمصري وعدل إسلام صلاح النتيجة قبل يسجل ماليك إيفونا هدف الفوز لنادي أسوان في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

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ماليك إيفونا سجل لأول مرة منذ 1841 يوم.. آخر هدف له جاء في شباك باتمان في كأس تركيا بقميص كونيا سبور في 14 ديسمبر 2017.

هدف إسلام صلاح ضد المصري هو الهدف الـ 300 لـ أسوان في الدوري المصري خلال 12 موسم.

أسوان بات النادي رقم 22 الذي يصل لهذا العدد من الأهداف في الدوري.

أسوان حقق الفوز للمرة االرابعة خلال الموسم الحالي بعدما خسر 6 جولات خلال 10 مباريات بالموسم الحالي.

المصري خسر للمرة الثالثة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 5 خلال الموسم الحالي من أصل 10 مباريات.

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر

أحداث المباراة

بدأ النادي المصري بضغط هجومي على مرمى أسوان بحثا عن تسجيل هدف مبكر في الدقائق الأولى من المباراة.

وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة سددها الجلاسي بنجاح على يسار الحارس عمرو حسام.

وانطلق مروان حمدي بمجهود فردي رائع من وسدد بقوة لكن عمرو حسام أبعدها ببراعة في الدقيقة 20.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح اسوان بعد عرقلة ديلسون كاموني في الدقيقة 32.

ونجح محمود جاد حارس مرمى المصري في التصدي لركلة الجزاء التي سددها أحمد بلحاج.

وفي الدقيقة 39 نجح إسلام صلاح في تسجيل هدف التعادل لنادي اسوان من ضربة رأسية متقنة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول المصري تسجيل الهدف الثاني والتقدم مجددا على غرار بداية المباراة.

ووجه عماد الدين أبو بكر رأسية متقنة لكنها علت أعلى مرمى عمرة حسام بقليل.

وأنقذ عمرة حسام فرصة هدف محقق بعد راسية مةجهة من عبد الرحيم دغموم لكنه حولها لضربة ركنية ببراعة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حصل أسوان على ركلة جزاء سددها ماليك إيفونا بنجاح على يسار محمود جاد.

وكاد مروان حمدي يسجل هدف التعادل في الدقيقفة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

المصري الدوري المصري
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