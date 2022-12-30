حسام حسن لـ في الجول: حطمت تقنية الفيديو؟ أين الدليل.. وهل تواجدت من الأساس؟

أوضح حسام حسن المدير الفني للنادي المصري حقيقة تحطيمه الشاشة الخاصة بتقنية الفيديو "VAR" خلال مباراة فريقه ضد أسوان.

وترددت أنباء عن تحطيم حسام حسن لشاشة تقنية الفيديو عقب حسارة فريقه على يد أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال حسن لـ : "ما يتردد مجرد حديث، لو فعلت ذلك لكان تم تصويري وتسجيل ما حدث، لو وجدت تلك الصورة لكان تم نشرها في كل مكان فأين هي؟".

وتابع "أنا من أريد التساؤل هل تواجدت تقنية الفيديو من الأساس في المباراة؟ هل تم العودة له في حالة الأهداف الثلاث أو ركلات الجزاء؟ الحكم لم يعد لتقنية الفيديو حتى شعرت أنه غير موجود فكيف يتهمونني بتحطيمه؟".

وفاز أسوان على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

وسجل إلياس الجلاسي الهدف الأول للمصري وعدل إسلام صلاح النتيجة قبل يسجل ماليك إيفونا هدف الفوز لنادي أسوان في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

أسوان حقق الفوز للمرة الرابعة خلال الموسم الحالي بعدما خسر 6 جولات خلال 10 مباريات بالموسم الحالي. المصري خسر للمرة الثالثة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 5 خلال الموسم الحالي من أصل 10 مباريات.

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر.