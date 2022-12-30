حارس أسوان: ما حدث أمام المصري ليس سهلا.. ولم أتعمد إهدار الوقت

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

عمرو حسام - إنبي

شدد عمرو حسام حرس مرمى أسوان على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب المصري البزرسعيدي.

وفاز أسوان على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال حسام عبر اون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي بعد حالة التكاتف التي نشعر بها خلال الفترة الأخيرة. تحقيق الفوز على المصري بعد التأخر في بداية المباراة يعد أمرا مميزا للغاية وليس سهلا".

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وأضاف "لاعبو الفريق أثبتوا قدراتهم خلال المباريات الأخيرة وأتمنى مواصلة النتائج الطيبة خلال الموسم الحالي".

وشدد "لم أتعمد إهدار الوقت مطلقا، لكني تعرضت لحالة من الإغماء بعد الالتحام مع مروان حمدي مهاجم المصري".

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب أسوان ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

المصري أسوان
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