نبيل عماد: فيريرا ذكي.. وضحيت بالكثير من أجل الزمالك

شدد نبيل عماد لاعب وسط الزمالك على أهمية النقاط الثلاث التي حققها فريقه عقب الفوز على الإسماعيلي.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال نبيل عماد عبر أون تايم سبورتس: "ربنا عوضني خيرا وحصلت على رجل المباراة في أول مشاركة بشكل أساسي. حصلنا على 3 نقاط مهمة ولكن المشوار مازال طويلا وكل مباراة بمثتبة نهائي كأس بالنسبة لينا. الفوز كان مهما لتصدر بطولة الدوري والضغط على المنافس".

وأضاف "استقبلنا هدف مبكر ولكننا نجحنا في السيطرة على المباراة وركزنا على تنفيذ تعليمات المدرب. فيريرا تعامل معي بشكل ذكي ويعرف متى يمنحني الفرصة. لعبت 4 مباريات بشكل تدريجي حتى وصلت للتشكيل الأساسي وظهرت بشكل مميز بعد إصابة قوية".

وتابع "أقدر دعم جمهور الزمالك لقد ضحيت بالكثير من الأموال وتنازلت عن مستحقاتي ولم أتردد في الانتقال لنادي الزمالك. حققت حلمت وأصحبت ضمن صفوف أحد أكبر الأندية في الوطن العربي وإفريقيا".

نبيل عماد انضم لصفوةف الزمالك بداية الموسم الحالي قادما من صفوف بيراميدز وتعرض لإصابة قوية خلال معسكر منتخب مصر لكنه تعافى وعاد للمشاركة مع فريقه.

وحصد نبيل عماد على جائزة رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي بعد أدائه المميز. (طالع التفاصيل)

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.

ويلعب الزمالك مباراته القادمة ضد أسوان في الثاني من يناير المقبل، بينما يلعب الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الثالث من الشهر ذاته.