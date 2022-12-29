دقة تمرير عالية.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي

فاز نبيل عماد لاعب وسط الزمالك بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الإسماعيلي أحمد فتوح عن طريق الخطأ في الدقيقة 3، فيما سجل ثلاثية الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8 وأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 31 وعمرو السيسي في الدقيقة 45+2.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.

ماذا قدم نبيل عماد أمام الإسماعيلي؟

دقائق اللعب: 78

التمريرات الصحيحة: 56 من 62

دقة التمرير: 90%

التمريرات في الثلث الأخير: 6

الكرات الطويلة الصحيحة: 8 من 10

صناعة الفرص: 1

لمسات الكرة: 73

المراوغات الناجحة: 0 من 1

التدخلات الناجحة: 1 من 1

التشتيت: 4

الاعتراضات: 1

استعادة الكرة: 14

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 2