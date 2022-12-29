دقة تمرير عالية.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

نبيل عماد - الزمالك

فاز نبيل عماد لاعب وسط الزمالك بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الإسماعيلي أحمد فتوح عن طريق الخطأ في الدقيقة 3، فيما سجل ثلاثية الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 8 وأحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 31 وعمرو السيسي في الدقيقة 45+2.

أخبار متعلقة:
20 في 40.. رقم مميز جديد لـ زيزو مع الزمالك زيزو يسجل ويصنع.. الزمالك ينتصر ويتصدر في مباراة ميدو الأولى حازم إمام: فيريرا رفض استمراري مع الزمالك رغم تجديد تعاقدي أحمد حمدي يكشف كيفية انتقاله لـ الدوري الأمريكي.. وإمكانية اللعب في الزمالك

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الأخير.

ماذا قدم نبيل عماد أمام الإسماعيلي؟

دقائق اللعب: 78

التمريرات الصحيحة: 56 من 62

دقة التمرير: 90%

التمريرات في الثلث الأخير: 6

الكرات الطويلة الصحيحة: 8 من 10

صناعة الفرص: 1

لمسات الكرة: 73

المراوغات الناجحة: 0 من 1

التدخلات الناجحة: 1 من 1

التشتيت: 4

الاعتراضات: 1

استعادة الكرة: 14

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 2

نبيل عماد نبيل عماد - الزمالك الإسماعيلي الزمالك
نرشح لكم
نبيل عماد: فيريرا ذكي.. وضحيت بالكثير من أجل الزمالك أمير مرتضى: أتمنى عودة الإسماعيلي ولكن الزمالك كان بحاجة للنقاط أكثر منه مؤتمر فيريرا: الجزيري عاد وذهنه في كأس العالم.. ولا يوجد ثبات حاليا إسلام صلاح: اللعب ضد المصري أصعب لحظات حياتي.. ونملك مدرب من طراز فريد ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع النجم الساحلي على ضم الضاوي فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يستعد لمواجهة أسوان بعد الفوز على الإسماعيلي زيزو يسجل ويصنع.. الزمالك ينتصر ويتصدر في مباراة ميدو الأولى
أخر الأخبار
نيمار: قبل بيليه كانت كرة القدم مجرد رياضة.. لقد منح صوتا للفقراء 4 دقيقة | أمريكا
نبيل عماد: فيريرا ذكي.. وضحيت بالكثير من أجل الزمالك 12 دقيقة | الكرة المصرية
إنها تقترب؟ تقرير سعودي: اجتماع في مدريد لإتمام انتقال رونالدو إلى النصر 28 دقيقة | الوطن العربي
أمير مرتضى: أتمنى عودة الإسماعيلي ولكن الزمالك كان بحاجة للنقاط أكثر منه 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: الجزيري عاد وذهنه في كأس العالم.. ولا يوجد ثبات حاليا 45 دقيقة | الكرة المصرية
سانتوس والاتحاد البرازيلي يعلنان الحداد 7 أيام عقب وفاة بيليه 50 دقيقة | أمريكا
إسلام صلاح: اللعب ضد المصري أصعب لحظات حياتي.. ونملك مدرب من طراز فريد ساعة | الكرة المصرية
ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران