إسلام صلاح: اللعب ضد المصري أصعب لحظات حياتي.. ونملك مدرب من طراز فريد

شدد إسلام صلاح مدافع نادي أسوان على أن مواجهة المصري ناديه السابق كانت صعبة للغاية.

وفاز أسوان على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح عبر اون تايم سبورتس "أصعب لحظة مرت عليا اللعب ضد النادي الذي تربيت بين جدرانه. حاولت التمسك وتقديم أفضل ما لدي وحالفنا التوفيق في تحقيق النقاط الثلاث".

وأضاف "المصري بيتي ولا أستطيع الفرحة بعيدا عن النادي الذي ترتبيت فيه ولكنها كرة القدم وسنة الحياة. أتمنى التوفيق للمصري ولي في المرحلة المقبلة".

واختتم "نملك مدرب من طراز فريد (أيمن الرمادي) أزال الضغوط ووفر لنا مناخ جيد للتركيز في الملعب فقط".

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب أسوان ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.