إسلام صلاح: اللعب ضد المصري أصعب لحظات حياتي.. ونملك مدرب من طراز فريد

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 21:57

كتب : FilGoal

المصري وأسوان

شدد إسلام صلاح مدافع نادي أسوان على أن مواجهة المصري ناديه السابق كانت صعبة للغاية.

وفاز أسوان على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح عبر اون تايم سبورتس "أصعب لحظة مرت عليا اللعب ضد النادي الذي تربيت بين جدرانه. حاولت التمسك وتقديم أفضل ما لدي وحالفنا التوفيق في تحقيق النقاط الثلاث".

أخبار متعلقة:
ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع النجم الساحلي على ضم الضاوي فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يستعد لمواجهة أسوان بعد الفوز على الإسماعيلي

وأضاف "المصري بيتي ولا أستطيع الفرحة بعيدا عن النادي الذي ترتبيت فيه ولكنها كرة القدم وسنة الحياة. أتمنى التوفيق للمصري ولي في المرحلة المقبلة".

واختتم "نملك مدرب من طراز فريد (أيمن الرمادي) أزال الضغوط ووفر لنا مناخ جيد للتركيز في الملعب فقط".

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب أسوان ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

المصري أسوان الدوري المصري
نرشح لكم
نبيل عماد: فيريرا ذكي.. وضحيت بالكثير من أجل الزمالك أمير مرتضى: أتمنى عودة الإسماعيلي ولكن الزمالك كان بحاجة للنقاط أكثر منه مؤتمر فيريرا: الجزيري عاد وذهنه في كأس العالم.. ولا يوجد ثبات حاليا ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع النجم الساحلي على ضم الضاوي فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يستعد لمواجهة أسوان بعد الفوز على الإسماعيلي دقة تمرير عالية.. نبيل عماد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي زيزو يسجل ويصنع.. الزمالك ينتصر ويتصدر في مباراة ميدو الأولى
أخر الأخبار
نيمار: قبل بيليه كانت كرة القدم مجرد رياضة.. لقد منح صوتا للفقراء 4 دقيقة | أمريكا
نبيل عماد: فيريرا ذكي.. وضحيت بالكثير من أجل الزمالك 11 دقيقة | الكرة المصرية
إنها تقترب؟ تقرير سعودي: اجتماع في مدريد لإتمام انتقال رونالدو إلى النصر 27 دقيقة | الوطن العربي
أمير مرتضى: أتمنى عودة الإسماعيلي ولكن الزمالك كان بحاجة للنقاط أكثر منه 37 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: الجزيري عاد وذهنه في كأس العالم.. ولا يوجد ثبات حاليا 45 دقيقة | الكرة المصرية
سانتوس والاتحاد البرازيلي يعلنان الحداد 7 أيام عقب وفاة بيليه 50 دقيقة | أمريكا
إسلام صلاح: اللعب ضد المصري أصعب لحظات حياتي.. ونملك مدرب من طراز فريد ساعة | الكرة المصرية
ميدو: خطأ حمدي النقاز أمام الزمالك أتى عكس التعليمات.. وشرط وحيد للحديث عن صفقات يناير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران