مدرب أسوان: نستحق الفوز على المصري.. ونحاول فرض شخصيتنا في كل مباراة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

نادي أسوان

شدد محمد سعد المدرب العام لنادي أسوان على أن فريقه استحق الفوز على المصري.

وفاز أسوان على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال سعد عبر أون تايم سبورتس: "مستوى الفريق يتقدم مباراة بعد مباراة. اللاعبون ينفذون التعليمات بشكل جيد. تعاملنا مع مباراة المصري بالشكل المناسب واحترمنا المنافس".

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وأضاف "لعبنا بأسلوب متوازن بين الهجوم والدفاع والنتيجة طبيعية للمجهود والعمل الاذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبين".

وتابع "مدرب الفريق "أيمن الرمادي" يجيد التعامل النفسي ولديه القدرة على فصل الفريق عن الأزمات والمشاكل التي نعاني منها".

واختتم "دفعنا بماليك إيفونا لرغبتنا في تحقيق النقاط الثلاث وحالفنا التوفيق في ذلك. نحاول فرض شخصيتنا حلال كل مباراة رغم قلة الخيارات وأمامنا مواجهة صعبة ضد الزمالك خلال الجولة المقبلة سنحاول الاستمرار على نفس المستوى خلالها".

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب أسوان ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

الدوري المصري أسوان
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