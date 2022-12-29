"بيلينجام رفض الانتقال لمانشستر يونايتد"

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام

كشف دونج رين المدير التنفيذي السابق لبيرمنجهام تفاصيل رفض جود بيلينجام الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل انضمامه إلى بروسيا دورتموند.

جود بيلينجام

النادي : بوروسيا دورتموند

وانتقل بيلينجام من بيرمنجهام إلى دورتموند في صيف عام 2020.

وتحدث المدير التنفيذي لبيرمنجهام لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "مانشستر يونايتد قدم أكبر عرض تلقيناه من أجل اللاعب".

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وواصل "عرض يونايتد كان الأكبر مقارنة بأندية أخرى مثل بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وليستر سيتي وولفرهامبتون".

وأردف "إد وودوارد المدير التنفيذي السابق ليونايتد كان أكثر الأشخاص إصرارا على ضم اللاعب، جلسنا وتحدثنا عن كيفية إقناع اللاعب".

واستدرك دونج رين "لكن جود لم يتخذ قراره بناء على المال، لقد عرض يونايتد عليه راتبا ضخما مقارنة بالبقية لكنه لم يوافق".

وأردف "ربما عرض يونايتد ضعف الراتب على بيلينجهام وكان سيضمن الملايين في حسابه البنكي لكنه لم يوافق".

وأتم "لقد حضر بيلينجام اجتماعا مع مدرب يونايتد الأسبق أولي جونار سولشاير والسير أليكس فيرجسون وفي يوم آخر إيريك كانتونا لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى يونايتد".

ويعد اللاعب صاحب الـ19 عاما هدفا لكبار أوروبا خاصة بعد أدائه القوي مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022.

مانشستر يونايتد بيلينجام
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