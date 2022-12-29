مؤتمر كلوب - عن موقف جاكبو من المشاركة وبقاء فيرمينو وصدام ليستر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول فرص لاعبه الجديد كودي جاكبو في المشاركة مع الفريق بعد إتمام انتقاله بشكل رسمي مطلع يناير.

وأعلن ليفربول يوم الأربعاء رسميا ضم الهولندي جاكبو، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق في بداية فترة الانتقالات الشتوية الأحد المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "هناك فرصة ضئيلة لمشاركة جاكبو أمام برينتفورد يوم الاثنين، لأن أوراق تصريح العمل لم تكتمل بعد بسبب عطلة البنوك، ربما يتواجد أمام ولفرهامبتون في المباراة التالية".

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وأوضح "لم نكن بحاجة إلى فيرجيل فان دايك لإقناع جاكبو بالانضمام لنا، لكن فان دايك يحب أن يشارك في هذه الأمور".

وتابع "إذا كان جاكبو يسجل 40 أو 50 هدفا في الدوري الإسباني لأصبح ثمنه باهظا، يتعلق الأمر بتوقيت شراء اللاعب قبل أن ينفجر ويسجل 40 أو 50 هدفا في الموسم، والحصول على اللاعبين في الوقت المناسب".

وأكمل الألماني "كودي يمكن أن يلعب في مراكز مختلفة، يمكنه اللعب في كل مراكز الخط الأمامي، كجناح أو كمهاجم، ربما يفضل أن يلعب كجناح أيسر في طريقة 4-3-3".

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 18 في ليفربول، بعدما لعب البالغ من العمر 23 عاما خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وحين سئل كلوب عن المزيد من التعاقدات في يناير، رد قائلا "نناقش هذه الأمور في غرفة الاجتماعات وليس في المؤتمرات الصحفية. لذلك لا يمكنك أن تتوقع مني الإجابة على هذا السؤال".

كما تحدث عن روبرتو فيرمينو الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو المقبل "أريده أن يبقى معنا بالتأكيد. لقد أجرينا محادثات التجديد بالفعل".

ويستعد ليفربول لاستضافة منافسه ليستر سيتي يوم الجمعة في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وعن اللقاء، قال يورجن "ليستر سيتي لديه الكثير من اللاعبين الرائعين لذا يجب أن نكون مستعدين. نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة"

وشدد "نحن متحمسون لتحقيق الانتصارات مرارا وتكرارا".

وأتم "لا إصابات جديدة بعد مباراة أستون فيلا. إبراهيما كوناتي يتدرب معنا الآن وسيكون متاحا للمشاركة".

المدافع الفرنسي عاد لصفوف الحمر بعد المشاركة في نهائي كأس العالم 2022.

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