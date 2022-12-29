جالتتيه: مبابي يواصل في سان جيرمان ما فعله بكأس العالم

أشاد كريستوفر جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بأداء كيليان مبابي أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وسجل مبابي هدفا قائلا في فوز سان جيرمان أمام ستراسبورج بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة عشر من منافسات المسابقة.

وقال جالتتيه في تصريحات صحفية عقب المباراة: "مبابي يواصل ما فعله في كأس العالم، في ظل أنه يبدو عليه الحزن لكن عودته إلى التدريبات بعد ثلاثة أيام فقط سمحت له الاحتفاظ بالإيقاع ذاته".

وأضاف "أنه غير أناني على الإطلاق على أرض الملعب بالإضافة إلى تصميمه وتحفزه دائما يصنعان الفارق".

وسجل ماركينيوس وكيليان مبابي هدفي سان جيرمان وتكفل ماركينيوس بتسجيل هدف التعادل لـ ستراسبورج بالخطأ في مرماه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان حقق الفوز 14 خلال الموسم الحالي بعدما تعادل في مباراتين ولم يتعرض للخسارة خلال 16 لقاء بالموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما توقف رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).

ليونيل ميسي غاب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج وسيغيب عن مواجهة لينز وفقا لما أعلن كريستوفر جالتييه مدرب النادي الباريسي. (طالع التفاصيل).