مدرب سان جيرمان يكشف موعد عودة ميسي

كشف كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان موعد عودة نجمه ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة راحته عقب التتويج بكأس العالم 2022.

ميسي يقضي حاليا فترة راحة سلبية بعد انتهاء كأس العالم يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "ميسي سيعود لصفوف الفريق مطلع يناير".

وأضاف "كان لدى أشرف حكيمي وكيليان مبابي الرغبة في العودة لصفوف الفريق بسرعة، فهما بصحة جيدة جسديا وذهنيا".

وكانت شبكة Tyc Sports الأرجنتينية قد أوضحت أن ليو سيعود لتدريبات ناديه في الثالث من يناير مما يعني غيابه عن مباراتي ستراسبورج ولانس في الدوري الفرنسي، يوم الأربعاء والأحد.

ومن المرجح ألا يلعب بطل كأس العالم في مباراة شاتورو ضمن دور الـ32 من كأس فرنسا يوم 6 يناير.

وقد تكون مباراة أنجيه يوم 11 يناير في الدوري هي الأولى لميسي مع سان جيرمان بعد العودة.

يذكر أن مبابي عاد لتدريبات الفريق بعد أقل من 72 ساعة على خسارته نهائي كأس العالم مع منتخب فرنسا.

كما عاد حكيمي إلى صفوف الفريق الباريسي في اليوم نفسه، بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا.

video:1