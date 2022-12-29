فيرمينو: جاهز للعودة بعد الشفاء من الإصابة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو يسجل ويحتفل ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أكد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول جاهزيته للعودة إلى صفوف فريقه بعد الإصابة التي ضربته مؤخرا.

وغاب فيرمينو عن أول مباراتين لليفربول عقب استئناف النشاط بعد توقف كأس العالم بسبب إصابة في عضلة السمانة.

وقال فيرمينو لشبكة توك سبورت: "لقد تعافيت من إصاتي. من المحتمل أن أتدرب الخميس. وبعد ذلك سأكون جاهزا".

أخبار متعلقة:
كلوب يتحدث عن ضم جاكبو "متعدد المواهب" جاكبو: سأحاول التعلم من محمد صلاح جاكبو يكشف دور فان دايك في انتقاله لـ ليفربول حارس بايرن المعار لا يرغب في العودة للبافاري

وأضاف "أعتقد أنني لن أشارك أمام ليستر سيتي يوم الجمعة، ولكن في المباراة التالية (ضد برينتفورد) يوم الاثنين".

ويستقبل ليفربول منافسه ليستر ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يحل ضيفا على برينتفورد في الجولة التالية.

وتابع "بالطبع كنت محبطا لعدم استدعائي لقائمة كأس العالم ولكن كما قلت من قبل هذا جزء من أقدار الله وأنا أتبع أقدار الله".

وشدد "عدم مشاركتي في كأس العالم ستحفزني أكثر، لذا سأعمل بجد للعودة إلى السيليساو".

وشارك المهاجم في 55 مباراة دولية وسجل خلالها 17 هدفا.

وسجل فيرمينو من قبل هدفا في كأس العالم 2018 ضد المكسيك.

ولم يخض فيرمينو أي مباراة رسمية مع البرازيل منذ نهائي كوبا أمريكا 2021 والتي خسرها السامبا لصالح الأرجنتين.

روبرتو فيرمينو ليفربول
نرشح لكم
مؤتمر كلوب - عن موقف جاكبو من المشاركة وبقاء فيرمينو وصدام ليستر جاكبو يكشف دور فان دايك في انتقاله لـ ليفربول رودري: نستهدف جمع 90 نقطة أو أكثر من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي كلوب يتحدث عن ضم جاكبو "متعدد المواهب" جاكبو: سأحاول التعلم من محمد صلاح جوارديولا: غاضب من هالاند.. وريكو لويس اكتشاف لـ مانشستر سيتي هالاند: رؤية اللاعبين يسجلون في كأس العالم أثار غصبي.. وعلينا اصطياد أرسنال هالاند التاريخي يقود مانشستر سيتي للفوز على ليدز وتستمر ملاحقة أرسنال
أخر الأخبار
أجندة يناير - مواجهات نارية تنتظر الزمالك.. القمة وفيوتشر والمحلة والاتحاد 44 دقيقة | الكرة المصرية
أجندة يناير - مواجهات قوية تنتظر الأهلي.. القمة وبيراميدز وكأس مصر 44 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - المصري (1) (0) أسوان.. ركلة جزاء 48 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - مودريتش وثنائي فرنسا لمواجهة بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل أسوان - الرمادي يُجرى تغييرين أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - مروان حمدي وعمرو طارق أساسيان أمام أسوان ساعة | الكرة المصرية
تحديد موعد قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر 2022-2023 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب - عن موقف جاكبو من المشاركة وبقاء فيرمينو وصدام ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران