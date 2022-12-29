فيرمينو: جاهز للعودة بعد الشفاء من الإصابة

أكد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول جاهزيته للعودة إلى صفوف فريقه بعد الإصابة التي ضربته مؤخرا.

وغاب فيرمينو عن أول مباراتين لليفربول عقب استئناف النشاط بعد توقف كأس العالم بسبب إصابة في عضلة السمانة.

وقال فيرمينو لشبكة توك سبورت: "لقد تعافيت من إصاتي. من المحتمل أن أتدرب الخميس. وبعد ذلك سأكون جاهزا".

وأضاف "أعتقد أنني لن أشارك أمام ليستر سيتي يوم الجمعة، ولكن في المباراة التالية (ضد برينتفورد) يوم الاثنين".

ويستقبل ليفربول منافسه ليستر ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يحل ضيفا على برينتفورد في الجولة التالية.

وتابع "بالطبع كنت محبطا لعدم استدعائي لقائمة كأس العالم ولكن كما قلت من قبل هذا جزء من أقدار الله وأنا أتبع أقدار الله".

وشدد "عدم مشاركتي في كأس العالم ستحفزني أكثر، لذا سأعمل بجد للعودة إلى السيليساو".

وشارك المهاجم في 55 مباراة دولية وسجل خلالها 17 هدفا.

وسجل فيرمينو من قبل هدفا في كأس العالم 2018 ضد المكسيك.

ولم يخض فيرمينو أي مباراة رسمية مع البرازيل منذ نهائي كوبا أمريكا 2021 والتي خسرها السامبا لصالح الأرجنتين.