الجزائر: سنرد على تهديد المغرب بالانسحاب من أمم إفريقيا للمحليين خلال 24 ساعة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

لاعبو المغرب يحتفلون بهدف محمد ناهيري في الجزائر

أكدت السلطات الجزائرية محاولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحل أزمة مشاركة المغرب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي تقام بالجزائر الشهر المقبل.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد هدد بالانسحاب من البطولة بسبب عدم توفر تنقل جوي للمنتخب إلى مدينة قسنطينة الجزائرية كشرط من أجل المشاركة.

وقال عبد الرزاق سبقاق وزير الرياضة الجزائري لـbeIN SPORTS إن الجزائر تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي بشأن قرار الاتحاد المغربي الذي طالب بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة.

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وأضاف "رد السلطات الجزائرية على طلب الاتحاد الإفريقي سيكون خلال 24 ساعة".

البطولة المقرر إقامتها في الجزائر ستنطلق من الفترة بين 13 يناير وتستمر حتى 4 فبراير 2023.

ونشر الاتحاد المغربي بيانا، جاء كالآتي:

تقرر عدم مشاركة المنتخب تحت 23 عاما في "شان" الجزائر 2022 في حال عدم توفر خط جوي مباشر نحو مدينة قسنطينة لنقل الوفد المغربي.

راسلنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.

ونطالب بسفر المنتخب المغربي إلى مدينة قسنطينة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات: الجزائر، وليبيا، وإثيوبيا، وموزمبيق.

بينما تتواجد في المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

وفي المجموعة الثالثة المغرب والسودان ومدغشقر وغانا. وفي المجموعة الرابعة مالي وأنجولا وموريتانيا. وأخيرا في المجموعة الخامسة الكاميرون والكونغو برازافيل، والنيجر.

واستضافت الكاميرون النسخة الأخيرة من البطولة التي توج بها منتخب المغرب على حساب مالي بهدفين دون رد.

ويحمل المنتخب المغربي لقب النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

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