جاكبو يكشف دور فان دايك في انتقاله لـ ليفربول

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - فيرجيل فان دايك - هولندا

كشف الهولندي كودي جاكبو جناح ليفربول الجديد الدور الذي لعبه مواطنه فيرجيل فان دايك مدافع الحمر في إقناعه بالانضمام إلى قلعة أنفيلد.

وأعلن ليفربول يوم الأربعاء رسميا ضم جاكبو قادما من أيندهوفن، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق في بداية فترة الانتقالات الشتوية الأحد المقبل.

وقال جاكبو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "لقد تحدثت كثيرا مع فان دايك عبر الهاتف في الأيام الأخيرة. ما قاله لي هو أن هذه هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي لكي أتطور وأن أصبح لاعبا أفضل".

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وأضاف "أوضح لي مدى ضخامة وعراقة فريق بحجم ليفربول، وأنه كالعائلة، أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة لي لأنني أحب الأجواء العائلية".

وتابع الهولندي الشاب "لقد أخبرني فان دايك بكل الأشياء الجيدة عن ليفربول، أنا سعيد للغاية بوجوده هنا، ليساعدني في بعض الأشياء".

وشدد "فان دايك أثر على قراري بالانضمام لليفربول، فهو شخصية رائعة ولاعب عظيم، فضلا عن أنه قائد منتخب هولندا".

وأردف "لكن ليفربول نفسه فريق عظيم، شعرت بالفخر حين اهتم هذا النادي الرائع بضمي، لذا اعتقد أن كلاهما كان من العوامل المؤثرة في قراري".

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 18 في ليفربول.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته خلال أعياد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره في السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

جاكبو نشأ في أيندهوفن، وتدرج عبر المراحل السنية المختلفة قبل الظهور مع الفريق الأول في فبراير 2018.

شارك في 159 مباراة مع ناديه الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 55 هدفا.

ولعب جاكبو 14 مباراة مع منتخب بلاده بعدما ظهر لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

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