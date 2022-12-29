رودري: نستهدف جمع 90 نقطة أو أكثر من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

رودري - ليدز ومانشستر سيتي

يستهدف رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي تحقيق الفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات المتبقية لفريقه في الدوري الإنجليزي من أجل الحفاظ على اللقب.

وسجل رودري هدفا في الفوز على ليدز يونايتد 3-1 يوم الأربعاء ضمن الجولة 17 من الدوري، ليواصل مطاردة أرسنال في القمة.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا قدمنا مباراة متكاملة أمام ليدز، بدأنا بالضغط العالي بشكل جيد".

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وأضاف "لقد صنعنا فرصا كافية لإحراز أكثر من 3 أهداف أمام فريق ليدز الذي يعد من أقوى الفرق في الدوري".

وواصل "أهداف الدقائق الأخيرة في الشوط الأول تصيب المنافسين بألم، كنا نستحق أن نتقدم في النتيجة".

افتتح رودري التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، فيما سجل إيرلينج هالاند هدفين حسم بهما اللقاء.

وشدد الإسباني "علينا أن نركز على تسجيل الأهداف، وهذا هو الأهم".

وأكمل "من الرائع أن نستكمل المسابقة بتحقيق 3 نقاط ومطاردة القمة، لكي نتوج بالدوري الإنجليزي علينا الحصول على 90 نقطة أو أكثر، وهذا ما نريد فعله، أن نفوز بكل مباراة".

وبهذه النتيجة، أصبح سيتي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال.

فيما توقف رصيد ليدز عند النقطة 15 في المركز الـ15.

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