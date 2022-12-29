كلوب يتحدث عن ضم جاكبو "متعدد المواهب"

يشعر يورجن كلوب مدرب ليفربول بحماس شديد بعد التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو قادما من أيندهوفن الهولندي.

وأعلن ليفربول يوم الأربعاء رسميا ضمه للهولندي جاكبو، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق في بداية فترة الانتقالات الشتوية الأحد المقبل.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "هناك الكثير مما سيعجبك في كودي. رغم أنه يبلغ من العمر 23 عامًا فقط غير أنه يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة".

وأضاف "لقد كان قائدًا لفريق إيندهوفن، وكان أفضل لاعب في هولندا الموسم الماضي، وكما عرفه الجميع بعدما قدم كأس عالم رائع مع منتخب بلاده".

وواصل الألماني "جاكبو بالفعل لاعب جيد، لكن صغر سنه يعني أنه لديه القدرة على أن يصبح أفضل".

وتابع "هجوميًا، إنه متعدد المواهب وفوق ذلك نعلم أنه لاعب كرة قدم ذكي وأيضًا شخص ذكي، لذلك نحن متحمسون جدا للعمل معه".

وأكمل "إنها أخبار رائعة حقًا بالنسبة لنا أننا تمكنا من التعاقد معه ويجب أن أقول إنه كان عملًا رائعًا من قبل جميع المعنيين، وخاصة جوليان وارد المدير الرياضي".

وأتم "لقد كان العمل الذي تم إنجازه مثيرًا للإعجاب حقًا وفي النهاية تمكنا من التعاقد مع لاعب عرفناه منذ بعض الوقت ونعتقد أنه سيكون لديه مستقبل مشرق حقًا معنا".

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 18 في ليفربول.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته خلال أعياد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره في السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

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جاكبو نشأ في أيندهوفن، وتدرج عبر المراحل السنية المختلفة قبل الظهور مع الفريق الأول في فبراير 2018.

شارك في 159 مباراة مع ناديه الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 55 هدفا.

ولعب جاكبو 14 مباراة مع منتخب بلاده بعدما ظهر لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

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