جاكبو: سأحاول التعلم من محمد صلاح

أوضح كودي جاكبو مهاجم ليفربول الجديد أنه سيحاول التعلم من محمد صلاح خلال فترة لعبهما سويا في صفوف الفريق.

وأعلن ليفربول يوم الأربعاء رسميا ضمه للهولندي كودي جاكبو قادما من صفوف أيندهوفن، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق في بداية فترة الانتقالات الشتوية الأحد المقبل.

وقال جاكبو عن اللعب مع محمد صلاح: "سيكون شيئا عظيما، صلاح لاعب رائع، وأنا أتطلع إلى التعلم منه".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "سأتابعه عن قرب من أجل أن أشاهد ما يفعله حتى أتمكن من تحسين مستواي لنتمكن من الفوز بالعديد من المباريات معا".

ولم يعلن ليفربول مدة أو قيمة التعاقد بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنه سيوقع على عقد يمتد لعام 2028 وأن الصفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 37 مليون جنيه إسترليني وتصل بالحوافز لـ50 مليون إسترليني.

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 18 في ليفربول.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته خلال أعياد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره في السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

video:1

في حين يواصل صلاح تألقه مع ليفربول بموسمه السادس بعدما انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 276 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 172 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

video:2

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.