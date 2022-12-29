جوارديولا: غاضب من هالاند.. وريكو لويس اكتشاف لـ مانشستر سيتي

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على أن إرلينج هالاند ليس في أفضل حالته بسبب الفرص المهدرة.

وسجل هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 أمام ليدز يونايتد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا عقب المباراة لـ أمازون برايم: "فرص هالاند الضائغة؟ أنا غاصب.. غاضب للغاية".

وأضاف "أنه ليس في أفضل حالاته مثلما كان في بداية الموسم. أعتقد أنه يمكن أن يكون أفضل. إنها مسألة وقت".

وعن جاك جريليش، قال بيب: "لقد قدم تمريرتين حاسمتين. وبالطبع، عليه أن يسجل. الأمر يتعلق بالعقلية، نحن نرى ما يفعله في التدريبات، لديه القدرة على وضع الكرة داخل الشباك".

وتابع "يحتاج إلى عدم التفكير بسلبية حينها سوف يسجل".

وأتم "ريكو لويس؟ ذكي للغاية ويفهم اللعبة بسهولة وبسرعة شديدة، أثبت ذلك أمام ليفربول وتشيلسي واليوم أمام ليدز يونايتد. أنه اكتشاف رائع بالنسبة لنا".

وانتصر مانشستر سيتي على ليدز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، أصبح سيتي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال.

فيما توقف رصيد ليدز عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.