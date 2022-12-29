هالاند: رؤية اللاعبين يسجلون في كأس العالم أثار غصبي.. وعلينا اصطياد أرسنال

اعترف النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن مشاهدة اللاعبون يسجلون في كأس العالم أثار غضبه وحفزه.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل هالاند ثنائية في فوز مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد بنتيجة 3-2 في الجولة السابعة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هالاند عقب المباراة لـ أمازون برايم: "كان بإمكاني تسجيل خمسة أهداف اليوم، لكن هذه هي الحياة، ما الذي يمكنني فعله. يجب أن أتدرب أكثر".

وأضاف "أعدت شحن بطاريتي في فترة الاستراحة. رؤية اللاعبين يسجلون في كأس العالم نوعا ما أثار غضبي وحفزني".

وأتم "المنافسة مع أرسنال؟ علينا اصطيادهم".

أصبح هالاند هو أسرع لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمه الأول من الدوري الإنجليزي وذلك بعد 14 مباراة فقط شارك فيها فيما غاب عن ثلاثة بداعي الإصابة.

وانتصر مانشستر سيتي على ليدز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، أصبح سيتي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال.

فيما توقف رصيد ليدز عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.