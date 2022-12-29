بهدف قاتل.. مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ستراسبورج في غياب ميسي وطرد نيمار

حقق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على ستراسبورج في الوقت القاتل بالدوري الفرنسي.

وفاز سان جيرمان مع ستراسبورج بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وسجل ماركينيوس وكيليان مبابي هدفي سان جيرمان وتكفل ماركينيوس بتسجيل هدف التعادل لـ ستراسبورج بالخطأ في مرماه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان حقق الفوز 14 خلال الموسم الحالي بعدما تعادل في مباراتين ولم يتعرض للخسارة خلال 16 لقاء بالموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما توقف رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).

ليونيل ميسي غاب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج وسيغيب عن مواجهة لينز وفقا لما أعلن كريستوفر جالتييه مدرب النادي الباريسي. (طالع التفاصيل).

المدافع البرازيلي ماركينيوس افتتح التسجيل مبكرا لباريس سان جيرمان وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 14 من اللقاء.

وعدل ماركينيوس النتيجة لصالح ستراسبورج في الدقيقة 51 بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه.

المباراة شهدت حصول نيمار دا سيلفا على البطاقة الحمراء بعد إنذارين حصل عليهما في الدقيقتين 61 و63 من عمر المباراة.

وسجل كيليان مبابي هدف الفوز من ركلة الجزاء في الوقت القاتل من المباراة وتحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.