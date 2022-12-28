هدية عيد الميلاد.. جاكبو ينضم إلى ليفربول

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

أعلن ليفربول اليوم الأربعاء رسميا ضمه للهولندي كودي جاكبو قادما من صفوف أيندهوفن.

ولم يعلن ليفربول مدة أو قيمة التعاقد بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنه سيوقع على عقد يمتد لعام 2028 وأن الصفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 37 مليون جنيه إسترليني وتصل بالحوافز لـ50 مليون إسترليني.

وتحدث اللاعب صاحب الـ23 عاما لموقع ليفربول قائلا: "أشعر أنني بحالة جيدة وأنا سعيد لكوني هنا وأتطلع لبدء التدرب واللعب لهذا النادي المدهش".

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وواصل "أعتقد أن هذا ناد رائع بالنسبة وسأحاول أظهر ما يمكنني القيام به وأحاول مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من اللحظات الجميلة التي فعلوها بالفعل خلال السنوات الماضية".

وأكمل جاكبو "أعتقد أنني شخصيا يمكنني التطور هنا وهناك العديد من اللاعبين العظماء في الفريق الذين سأتعلم منهم".

وأضاف "أتطلع للعب في أنفيلد وسمعت الكثير من القصص العظيمة عنه وعن أجوائه ولا أطيق الانتظار لرؤيتها".

وأردف "بكل وضوح اتطلع للفوز بأقصى عدد من البطولات وأن نؤدي جيدا وأن نظهر للعالم ما يمكننا فعله كفريق وما يمكنني فعله كلاعب، وشخصيا أريد مواصلة التطور لأصبح لاعبا أفضل كل موسم".

وأتم "أشكر الجميع على الترحيب بي وأتطلع لرؤيتهم في الملعب وفي المدينة".

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب الهولندي القميص رقم 18 في ليفربول.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستوى مميز وسجل 3 أهداف.

ولعب جاكبو خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته يوم عيد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره، بعدما تعاقد قبل ذلك مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

جاكبو ليفربول أيندهوفن
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