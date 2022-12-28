مؤتمر كولر: الشناوي لم يخطئ ولا يوجد مهاجم أقنعني.. واستاد القاهرة أفضل من السلام

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه يلعب بشكل جيد عندما يخرج من ملعب الأهلي we السلام، وذلك رغم التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة وضغطنا طوال اللقاء وخلقنا الكثير من الفرص وأهدرنا عدد كبير جدا من الكرات أمام المرمى".

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وأضاف "المنافس لم يصل لمرمى فريقنا كثيرا ولم يكن هناك خطورة علينا من المرتدات".

وواصل "عدد التمريرات الخاطئة قل في الفريق وهذا بسبب جودة ملعب استاد القاهرة وهو أفضل بكثير من استاد السلام والفارق ظهر بشكل كبير معنا".

وأكمل "بالتأكيد استاد القاهرة أفضل من السلام الذي يسبب لنا العديد من المشاكل ونظهر بشكل أفضل ونقدم نتائج أفضل عندما نلعب خارجه".

وأشار "لم أشاهد الهدف الذي تلقيناه ولا أعرف هل هو خطأ من الشناوي أم لا، الشناوي مثل أي لاعب قد يخطئ ولكن ليس كل لاعب يخطئ نستبعده من التشكيل".

وأوضح "هناك مدافع مسؤول عن مراقبة لاعب سيراميكا الذي سجل الهدف ويجب إلقاء اللوم عليه لأننا تدربنا على هذه الحالة".

وشرح "شادي حسين بدأ المباراة ولم يؤدي بشكل سيئ، وكانت له عدة فرص لكنه أهدر العديد من الأهداف وأنا أختار المهاجم بناء على نسبة تهديفه في التدريبات وحتى الآن لا يوجد مهاجم في الفريق أقنعني للأسف".

وأردف "بيرسي تاو لعب وسجل هدفين في مباراتين متتاليتين وبدأت أشعر أن أزمة المهاجم ستحل لكنه تعرض للإصابة".

ثم واصل "خلقنا العديد من الفرص والحارس تصدى للكثير من الأهداف وكان هناك رعونة من اللاعبين أمام المرمى والطبيعي أن تنتهي هذه المباراة بنتيجة كبيرة لنا".

واستمر في تصريحاته "أطلب دائما من الظهيرين لعب العرضيات وأنا كمدرب أجعل الفريق يصل إلى المرمى وينقصنا فقط تسجيل الأهداف".

وبسؤاله هل تقف أمام الصفقات في يناير قال: "بالتأكيد لن أمانع انضمام لاعبين جيدين للأهلي في يناير، ولكن المشكلة أنني عندما أختار لاعب لا أنظر فقط إلى الفنيات، ولكن أيضا على أخلاق اللاعب وشخصيته التي يجب أن تناسب الأهلي".

وأكد "لا أريد التعاقد مع لاعب مثل باقي لاعبي الفريق، لذلك يجب دراسة اللاعب جيدا ليكون التعاقد أفضل من المجموعة المتواجدة".

وأتم تصريحاته "الأهلي ناد كبير ويجب بمجرد فتح باب الانتقالات أن يفكر في التدعيم بشكل كبير وضم لاعبيم مميزين ورحيل اللاعب الذي مستواه غير جيد وأن تتغير القائمة للأفضل".

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