التعادل الثاني على التوالي.. الأهلي يتعثر أمام سيراميكا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

تعادل الأهلي للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ويعد التعادل هو الثاني على التوالي للأهلي بعدما تعادل المباراة السابقة مع سموحة.

وهو الثالث للأهلي في الدوري هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 في الصدارة.

تقدم سيراميكا عن طريق أحمد رمضان، ثم تعادل الأهلي بقدم علي معلول.

وصف المباراة

بادر الأهلي في الشوط الأول بالهجوم في محاولة للتسجيل وتوغل حسين الشحات داخل منطقة الجزاء لكن دفاع سيراميكا أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وانطلق محمد هاني من ناحية اليمين وأرسل عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى علي معلول الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء كرة مرت أعلى العارضة.

وشكلت هجمات سيراميكا المرتدة خطورة على الأهلي وانطلق جون إيبوكا بسرعة وسدد كرة قوية مرت جوار قائم الشناوي.

ومن جديد أرسل محمد هاني عرضية قابلها برونو سافيو بضربة رأسية مرت جوار مرمى محمد بسام.

وانطلق شادي حسين ومر من الدفاع وسدد كرة بالقدم اليسرى أبعدها محمد بسام.

وسدد محمد هاني كرة قوية تصدى لها محمد بسام وأبعدها إلى ركنية.

وسجل برونو سافيو هدفا لم يحتسبه الحكم في الدقيقة 36 بسبب تسلل علي معلول.

وأجرى سيراميكا كليوباترا التبديل الأول في الدقيقة 37 بنزول عمرو قلاوة بدلا من محمود نبيل الذي تعرض للإصابة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل سيراميكا كليوباترا هدف التقدم برأسية من أحمد رمضان بعد ركلة ركنية نفذها محمد شكري.

لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني استمر الأهلي في الهجوم محاولا تسجيل التعادل وسدد أفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم في فرصة خطيرة للأحمر.

الشوط الثاني

ومرر أفشة كرة وضعت شادي حسين أمام المرمى لكنه سدد وتصدى له محمد بسام في الدقيقة 55.

واستمر تألق بسام وتصدى من جديد لتسديدة قوية من محمد هاني وأبعدها إلى ركلة ركنية.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد شريف وكريم فؤاد بدلا من حمدي فتحي وشادي حسين في الدقيقة 66.

واستمر تألق محمد بسام وأنقذ فرصة التعادل من أمام حسين الشحات الذي سدد من داخل منطقة الجزاء وأبعدها الحارس إلى ركنية.

هدف التعادل

وتوقف اللعب ليعود إبراهيم نور الدين إلى الفيديو ومراجعة تدخل من محمد شكري على كريم فؤاد في الدقيقة 77.

ليحتسب ركلة جزاء للأهلي ويشهر البطاقة الصفراء لـ محمد شكري لاعب سيراميكا.

وتقدم علي معلول وسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 79 للأهلي.

وعقب الهدف استمر الأهلي في الهجوم محاولا تسجيل الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

وشارك أحمد ياسر ريان بدلا من جون إيبوكا في تغيير لتنشيط هجوم سيراميكا كليوباترا.

وكاد أحمد ريان أن يسجل الهدف الثاني بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها محمد الشناوي.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة لتنتهي بالتعادل.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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