انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (1) (3) سيتي.. ملاحقة أرسنال مستمرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنـــــا.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ق جووول ثالث لـ سيتي عن طريق إرلينج هالاند.

ق 51 جوووول ثاني لـ سيتي عن طريق إرلينج هالاند.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 جوووول أول لـ سيتي عن طريق رودري. هجمة منظمة بدأها دي بروين بتمريرة عرضية استقبلها رودري ومررها لـ محرز ليسددها في الشباك يتصدى لها الحارس وتعود لـ رودري الذي يسجلها في الشباك.

ق 34 فرصة خطيرة لـ سيتي عن طريق رياض محرز لكن حارس مرمى ليدز يتعملق ويتصدى من أمامه.

ق 31 جريليش يهدر فرصة خطيرة من أمام مرمى ليدز يونايتد.

ق 29 أخطر كرة في المباراة منعها حارس ليدز أمام هالاند المنفرد بعد كرة بينية من دي بروين.

ق 21 تسديدة قوية من جوندوجان من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بمحاذاة القائم.

ق 6 تسديدة قوية من جانب دي بروين الذي استغل عدم المراقبة وسدد كرة قوية من منتصف الملعب لكن تعتلي العارضة وتذهب بعيدا.

بداية المباراة