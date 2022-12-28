9 تصديات.. محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حصد محمد بسام جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتعادل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 في الصدارة.

تقدم سيراميكا عن طريق أحمد رمضان، ثم تعادل الأهلي بقدم علي معلول.

ماذا قدم محمد بسام أمام الأهلي؟

دقائق اللعب: 90 دقيقة

التصديات: 9 تصديات

لمس الكرة: 44

دقة التمريرات: 21%