تشكيل مانشستر سيتي - فودين وكانسيلو على مقاعد البدلاء.. وهالاند يقود الهجوم أمام ليدز

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وليفربول

يقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي لمواجهة ليدز يونايتد في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود.

وبدأ بيب جوارديولا بـ رياض محرز في الهجوم فيما يجلس فيل فودين على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جون ستونز - ناثان أكي - مانويل أكانجي - ريكو لويس.

خط الوسط: كيفن دي بروين - رودري - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - رياض محرز.

وعلى مقاعد البدلاء: فيل فودين - جواو كانسيلو - كايل ووكر - أورتيجا مورينو - كالفين فيليبس - بيرناردو سيلفا - سيرجيو جوميز - كول بالمر.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

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