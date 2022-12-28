ضربة قوية.. تشيلسي يكشف مدة غياب رييس جيمس

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

هدف جيمس أمام توتنام

أعلن نادي تشيلسي مدة غياب رييس جيمس بعد الانتكاسة التي تعرض لها أمس الثلاثاء أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج جيمس مصابا في فوز تشيلسي بثنائية أمام بورنموث في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف تشيلسي أن اللاعب الإنجليزي سيغيب لمدة شهر بعد الفحوصات التي أجريت أمس بعد خروجه من الملعب.

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واتضح أن جيمس تعرض لانتكاسة في الركبة بعد العودة من الإصابة التي باغتته أكتوبر الماضي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك جيمس في ثماني مباريات من أصل 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب جيمس تحت قيادة جراهام بوتر المدير الفني الجديد جميع مبارياته الأربع الأولى قبل أن يصاب.

وسجل جيمس هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز وصنع مثله خلال المباريات التي شارك فيها الموسم الحالي.

وفاز تشيلسي بهدفين دون رد على بورنموث في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد تشيلسي عند النقطة 24 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.

تشيلسي رييس جيمس الدوري الإنجليزي
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