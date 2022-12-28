ضربة قوية.. تشيلسي يكشف مدة غياب رييس جيمس

أعلن نادي تشيلسي مدة غياب رييس جيمس بعد الانتكاسة التي تعرض لها أمس الثلاثاء أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج جيمس مصابا في فوز تشيلسي بثنائية أمام بورنموث في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف تشيلسي أن اللاعب الإنجليزي سيغيب لمدة شهر بعد الفحوصات التي أجريت أمس بعد خروجه من الملعب.

واتضح أن جيمس تعرض لانتكاسة في الركبة بعد العودة من الإصابة التي باغتته أكتوبر الماضي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

Stay strong, Reece. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2022

وشارك جيمس في ثماني مباريات من أصل 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب جيمس تحت قيادة جراهام بوتر المدير الفني الجديد جميع مبارياته الأربع الأولى قبل أن يصاب.

وسجل جيمس هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز وصنع مثله خلال المباريات التي شارك فيها الموسم الحالي.

وفاز تشيلسي بهدفين دون رد على بورنموث في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد تشيلسي عند النقطة 24 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.