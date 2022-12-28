تشيلسي يضم فوفانا موهبة كوت ديفوار

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

ديفيد داترو فوفانا

أعلن نادي تشيلسي التعاقد رسميا مع ديفيد داترو فوفانا مهاجم منتخب كوت ديفوار وفريق مولدي النرويجي.

وكشف تشيلسي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

على أن ينضم لصفوف تشيلسي بشكل رسمي بداية من يوم 1 يناير المقبل.

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فوفانا شارك في النصف الأول من الموسم الحالي في 37 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وبدأ فوفانا مسيرته الكروية مع نادي أبيدجان في كوت ديفوار ثم انضم إلى أكاديمية ديكانو الإيفوارية وعاد لفريقه الأول ومنه إلى صفوف النادي النرويجي.

تشيلسي حقق الفوز أمس الثلاثاء على نوتينجهام فورست بثنائية دون رد في الدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد مرور 17 جولة.

ديفيد داترو فوفانا تشيلسي الدوري الإنجليزي
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