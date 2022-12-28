محمد عادل ومحمود عاشور ضمن حكام أمم إفريقيا للمحليين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 18:15

كتب : محمد عبد العظيم

محمد عادل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تواجد حكمين مصريين في كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2023.

وتواجد محمد عادل كحكم ساحة ومحمود عاشور كحكم فيديو.

وتقام البطولة في الجزائر من الفترة بين 13 يناير وتستمر حتى 4 فبراير 2023.

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وتضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات: الجزائر، وليبيا، وإثيوبيا، وموزمبيق.

بينما تتواجد في المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

وفي المجموعة الثالثة المغرب والسودان ومدغشقر وغانا. وفي المجموعة الرابعة مالي وأنجولا وموريتانيا.

وأخيرا في المجموعة الخامسة الكاميرون والكونغو برازافيل، والنيجر.

واستضافت الكاميرون النسخة الأخيرة من البطولة التي توج بها منتخب المغرب على حساب مالي بهدفين دون رد.

ويحمل المنتخب المغربي لقب النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

كاف أمم إفريقيا للمحليين محمود عاشور محمد عادل
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