تين هاج: راشفورد لا يمكن إيقافه إذا استمر هكذا

حث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مهاجمه ماركوس راشفورد على الاستمرار في تقديم المستويات المميزة التي تجعله غير قابل للإيقاف.

وسجل راشفورد هدفا في شباك نوتنجهام فورست خلال الفوز 3-0 ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "وظيفتي هي أن أجعل الفريق يقدم أفضل أداء، وأن أجعل كل لاعب يقدم أفضل ما عنده".

وأضاف "أحاول أن أجعلهم في أفضل حالة بدنية وذهنية، لذلك أحاول أن أبذل قصارى جهدي في كل مباراة معهم".

وتابع "لا يزال هناك مجال للتحسن أمام ماركوس، لقد قدم مباراة جيدة أمام نوتنجهام، أعتقد أنه لا يمكن إيقافه إذا استمر في اللعب بتلك الروح، وهذا الإصرار والتركيز".

وأتم المدرب الهولندي "أنا متأكد من استمراره في التطور وإحراز المزيد من الأهداف".

وسجل البالغ من العمر 25 عاما 10 أهداف مع يونايتد في 25 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون السبت المقبل على استاد مولينيو.

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