دي بروين يتغنى بقدرات فودين وألفاريز

تغنى كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي بقدرات زميليه فيل فودين وجوليان ألفاريز.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "فودين لا يزال ذلك الفتى الصغير الذي يحب لعب كرة القدم، في كل مرة يرى الكرة يركض نحوها".

وأضاف النجم البلجيكي "إنه أحد أكثر لاعبي كرة القدم الموهوبين الذين لعبت معهم".

وأكمل "فودين فاز بلقب الدوري 4 مرات وهو يبلغ من العمر 22 عاما فقط، ويقوم بعمل جيد حقا وذكي جدا كلاعب".

وتابع "في المباريات المغلقة تحتاج للاعب لديه لمسات سحرية وهو لديه تلك اللمسات، لذلك يمكنه فعل العديد من الأشياء".

وواصل إشادته بزميله الإنجليزي "يمكنه تحقيق كل ما يريده فطموحاته مرتفعة للغاية، ويمكنه أن يواصل التألق لمدة 15 سنة إذا أراد ذلك".

واتجه دي بروين للحديث عن زميله جوليان ألفاريز الذي ساعد الأرجنتين على التتويج بكأس العالم منذ 36 عاما.

وقال البلجيكي عن ألفاريز: "عندما جاء للنادي أول مرة، كان الجميع يتحدث عن هذا الشاب الموهوب القادم من الأرجنتين، وأدركنا بالفعل إنه موهوب حقا".

واستمر "أنا سعيد من أجله، إنه لاعب لطيف وخجول، لكن الآن يمكنه أن يطلق على نفسه بطل العالم، سيكون شعورا رائعا".

ويعتقد أن "ألفاريز استقر بشكل جيد مع سيتي، وربما يشعر أنه كان بإمكانه اللعب أكثر، لكن كلما استمر الموسم سيلعب المزيد والمزيد، لقد سجل بالفعل بعض الأهداف".

وأتم "لغته الإنجليزية ليست بهذا السوء، وأعتقد أنه تأقلم جيدا وسعيد هنا بعدما جاء الأرجنتين إلى إنجلترا رغم الفارق بين الثقافتين".

video:1