لا جازيتا ديلو سبورت: شهر يناير يحسم مستقبل لياو في ميلان

أصبح شهر يناير المقبل حاسما في مستقبل رافائيل لياو الجناح البرتغالي مع ميلان الإيطالي لتجديد التعاقد.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن البرتغالي عاد لاستكمال الموسم مع الروسونيري ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو ميلان مع وكلاء اللاعب لتجديد تعاقده الذي ينتهي في 2024.

وأوضح التقرير أن ميلان سيقدم عرضا بـ 6-6.5 مليون يورو في الموسم وربما ترتفع لـ 7 ملايين، ولا يرغب النادي في زيادة أكثر.

ويتقاضى البرتغالي الشاب 1.5 مليون يورو في الموسم، وتظهر أزمة 19 مليون يورو لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي كعائق، لكن اللاعب مصمم على تمديد تعاقده.

وأشار التقرير أن الموسم الحالي سيكون حاسما في مستقبل اللاعب.

ولا يفضل ميلان بيع لاعبه في يناير وفي حال رفض تجديد التعاقد ربما ينتظر للصيف المقبل بمقابل مادي أكبر قبل عام على نهاية تعاقده.

ويمتلك لياو في عقده شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو، ويمكن إزالة هذا البند في العقد الجديد للاعب.

وانضم لياو لميلان في 2019 قادما من ليل مقابل 15 مليون يورو.

وشارك لياو مع ميلان في 135 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 34 هدفا وصنع 30 آخرين.

وفي كأس العالم 2022 شارك في 5 مباريات وسجل هدفين.