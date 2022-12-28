سكاي: جاكبو يصل ليفربول ويخضع للكشف الطبي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - فيرجيل فان دايك - هولندا

وصل كودي جاكبو لاعب بي إس في أيندهوفن الذي أعلن ناديه بيعه إلى ليفربول إلى إنجلترا تمهيدا للانضمام للحمر.

وأعلن أيندهوفن الهولندي مساء الثلاثاء توصله إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن انتقال كودي جاكبو مهاجم الفريق إلى صفوف الريدز.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن جاكبو وصل إلى إنجلترا مساء الأربعاء من أجل الخضوع للكشف الطبي.

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عقب نجاح جاكبو في عبور الكشف الطبي سيوقع على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم ونصف.

وكان موقع أنفيلد إديشن قد أوضح أن جاكبو سيتمكن من المشاركة في مباراة برينتفورد يوم الاثنين 2 يناير المقبل بعدما يتم انتقاله بشكل رسمي.

ويبدأ تعاقد جاكبو مع ليفربول في الأول من يناير عند فتح باب الانتقالات الشتوية، ولذلك لن يكون متاحا للمشاركة في لقاء ليستر سيتي يوم 30 ديسمبر.

ولعب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وزميل جاكبو في المنتخب الهولندي دورا كبيرا في حسم الصفقة لصالح الحمر.

وقال مارسيل براندز المدير العام لنادي أيندهوفن: "انتقال جاكبو إلى ليفربول قياسي بالنسبة لـ أيندهوفن".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن قيمة انتقال جاكبو إلى ليفربول هي 37 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى بعض المكافآت والمتغيرات التي تصل بقيمة الصفقة إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستوى مميز وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته يوم عيد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره، بعدما تعاقد قبل ذلك مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

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