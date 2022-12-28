تليجراف: أرسنال يستعد لبناء تمثال لأرسين فينجر خارج ملعب الإمارات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

آرسين فينجر

يستعد نادي أرسنال لبناء تمثال لمدربه التاريخي أرسين فينجر، حسب جريدة تليجراف.

فينجر هو أنجح مدير فني للنادي اللندني لكنه انفصل عن أرسنال في 2018 بعد عقدين تولي المسؤولية الفنية.

وأوضح التقرير أن أرسنال يفكر في تخليد أرسين فينجر بتمثال خارج ملعب الإمارات العام المقبل.

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تمثال فينجر سيضاف إلى عدة تماثيل خارج الملعب لأساطير أرسنال، منهم المدرب هربرت تشابمان، واللاعبين تيري هنري وتوني آدامز ودينيس بيركامب.

استقبلت جماهير أرسنال فينجر بحرارة حين عاد لملعب الإمارات لأول مرة منذ رحيله، حين شاهد فوز المدفعجية على وست هام يونايتد يوم الاثنين.

فبالرغم من الانقسام الذي حدث بين الجماهير في السنوات الأخيرة له كمدرب لأرسنال حول الاستمرار أو الرحيل فلا يوجد أي خلاف حول مكانة فينجر بين أعظم شخصيات النادي على الإطلاق.

فينجر يعمل حاليا كمدير للتطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

قبل رحيله في 2018 بعد أكثر من 22 عامًا كمدرب للمدفعجية، توج معهم بـ17 لقبا، بينها الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

حقبة استثنائية في بضع سنين منها، والتي تربع فيها أرسنال على عرش إنجلترا بالتتويج بالدوري 3 مرات خلال 6 سنوات.

وبلغ أرسنال مع فينجر نهائي دوري أبطال أوروبا 2005-2006 وخسر بصعوبة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في باريس.

وبعد فينجر قاد الإسباني أوناي إيمري الفريق لمدة عام ونصف، ثم تولى فريدي ليونبرج المهمة بشكل مؤقت قبل أن يعيد النادي لاعبه السابق ميكيل أرتيتا في ديسمبر 2019 ويستمر إلى الآن.

أرسنال أرسين فينجر
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