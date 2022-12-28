كولوسيفسكي أفضل لاعب في السويد لعام 2022

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

كولوسفسكي - توتنام - نورويتش

حصد ديان كولوسيفسكي لاعب توتنام الإنجليزي جائزة أفضل لاعب سويدي في عام 2022 لأول مرة في مسيرته.

وتفوق ديان على مواطنه إيميل فوريسبرج صانع ألعاب ريد بول لايبزج.

وقال الاتحاد السويدي: "حصد ديان الجائزة بسبب أداءه مع المنتخب وفريقه توتنام، أظهر ذكاءً ونضجا، وسريعا أصبح لاعب كبيرا في أصعب دوريات العالم".

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وبات كولوسيفسكي (22 عاما) ثاني أصغر لاعب يفوز بالجائزة بعد توماس برولين في 1990 بعمر 21 عاما.

وتفوق على إبراهيموفيتش الذي حصد الجائزة لأول مرة في 2005 بعمر 24 عاما.

ويُعد إبراهيموفيتش أكثر من حصد الجائزة برصيد 12 مرة.

وقال كولوسيفسكي: "كان العام بأكمله رائعا للغاية، أنا أتحسن كل يوم وأستمتع كثيرا عندما ألعب. أعتقد أنني أستطيع أن أصبح أفضل بكثير".

وأضاف "أنا على المسار الصحيح. أشعر أنني أتعلم أشياء جديدة كل يوم. اتحسن كثيرا وأطور فهمي للعبة. أشعر أنني بحالة جيدة حقا في الوقت الحالي، لكني أريد المزيد".

وأتم "هذا الجائزة شيء أشعر بالامتنان من أجله، لكن من اليوم التالي أعود إلى التدريب".

ويقضى كولوسيفسكي الموسم الحالي معارا من يوفنتوس لـ توتنام، بعدما انضم في يناير الماضي.

وسجل الموسم الجاري هدفين وصنع 8 في 18 مباراة.

ومنذ انتقاله لتوتنام سجل 6 وصنع 13 في 33 مباراة بجميع المسابقات.

وبقميص السويدي في 2022 خاض 7 مباريات سجل هدفا وصنع 3.

ديان كولوسيفسكي توتنام السويد
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