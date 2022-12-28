حارس سيتي يسهب في الإشادة بـ هالاند

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي × فولام

أسهب إيدرسون حارس مانشستر سيتي في الإشادة بزميله الشاب إرلينج هالاند بعد تألقه في صفوف الفريق بموسمه الأول مع السماوي.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 24 هدفا في 19 مباراة فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال إيدرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أتمنى أن يواصل هالاند تألقه لأنه لاعب رائع".

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وأضاف الحارس البرازيلي "لديه عقلية مذهلة، وأتمنى أن يستمر في التطور كما هو".

وتابع "هالاند ليس مجرد مهاجم، بل هداف يعمل مع الفريق ويحاول دائما استغلال الكرات في مناطق الخطورة، ويتطلع إلى لتواجد في منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بنجاح".

وواصل "لقد جاء إلى فريقنا ليحرز الكثير من الأهداف، أظهر ذلك في بروسيا دورتموند والآن في سيتي".

ووصل هالاند إلي الهدف رقم 18 خلال 13 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي إيدرسون
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