تقرير: عرضان لـ بنفيكا بقيمة ضخمة لضم إنزو فيرنانديز.. وصراع بين أربعة أندية

كشفت صحيفة إيبولا البرتغالية أن نادي بنفيكا وصل له عرضين لضم الأرجنتين إنزو فيرنانديز.

ووصلت قيمة العرض إلى 127 مليون يورو حسب تأكيدات الصحيفة البرتغالية.

ولم يتم تحديد هوية الناديين ولكنهما سيلبيان طلبات بنفيكا، ورغم ذلك فإن نية روي كوستا رئيس بنفيكا هي الاحتفاظ بإنزو حتى الصيف المقبل.

ما سيعوق ذلك هو أن أحد شروط السماح له بالرحيل هو الوصول إلى الأرقام المعروضة وأيضا رغبة اللاعب.

وأشارت التقارير في وقت سابق إلى تنافس ثلاثي بين مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد على ضم اللاعب، قبل أن تكشف صحيفة "ديلي ريكورد" عن دخول تشيلسي على الخط واستعداده لدفع المبلغ المطلوب من بنفيكا لضم اللاعب.

وظهر ابن الـ21 عاما بمستوى مميز مع منتخب الأرجنتين الذي حقق معه لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وانتقل إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في الصيف الماضي ليشارك مع الفريق البرتغالي في 24 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.