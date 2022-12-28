تقرير: عرضان لـ بنفيكا بقيمة ضخمة لضم إنزو فيرنانديز.. وصراع بين أربعة أندية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

كشفت صحيفة إيبولا البرتغالية أن نادي بنفيكا وصل له عرضين لضم الأرجنتين إنزو فيرنانديز.

ووصلت قيمة العرض إلى 127 مليون يورو حسب تأكيدات الصحيفة البرتغالية.

ولم يتم تحديد هوية الناديين ولكنهما سيلبيان طلبات بنفيكا، ورغم ذلك فإن نية روي كوستا رئيس بنفيكا هي الاحتفاظ بإنزو حتى الصيف المقبل.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: علينا الحذر من هروب أرسنال بالصدارة أكثر راشفورد: نلعب بعقلية مختلفة تماما.. ومانشستر سيتطور في المستقبل تين هاج: مانشستر يبحث عن مهاجم ولكن NBA - ساهم بـ 86 نقطة بمفرده.. دونشيتش يكسر القواعد بقميص دالاس مافريكس

ما سيعوق ذلك هو أن أحد شروط السماح له بالرحيل هو الوصول إلى الأرقام المعروضة وأيضا رغبة اللاعب.

وأشارت التقارير في وقت سابق إلى تنافس ثلاثي بين مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد على ضم اللاعب، قبل أن تكشف صحيفة "ديلي ريكورد" عن دخول تشيلسي على الخط واستعداده لدفع المبلغ المطلوب من بنفيكا لضم اللاعب.

وظهر ابن الـ21 عاما بمستوى مميز مع منتخب الأرجنتين الذي حقق معه لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وانتقل إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في الصيف الماضي ليشارك مع الفريق البرتغالي في 24 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات مانشستر يونايتد إنزو فيرنانديز ليفربول تشيلسي
نرشح لكم
جوارديولا: علينا الحذر من هروب أرسنال بالصدارة أكثر راشفورد: نلعب بعقلية مختلفة تماما.. ومانشستر سيتطور في المستقبل تين هاج: مانشستر يبحث عن مهاجم ولكن 3 دقائق تكفي .. مانشستر يونايتد يفوز على نوتنجهام بثلاثية "ضربة".. بوتر يعلق على خروج رييس جيمس مصابا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) نوتينجهام .. 3 نقاط ثمينة بثنائية هافرتز وماونت.. تشيلسي ينتصر على بورنموث تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام
أخر الأخبار
المسيرة مستمرة.. مورياسو يجدد تعاقده مع اليابان حتى 2026 38 دقيقة | آسيا
محمود جابر: مدافع بوخوم رفض الانضمام لمنتخب الشباب 3 مرات 43 دقيقة | الكرة المصرية
رابيو منزعج من مبابي: يغير صوته في المقابلات 51 دقيقة | قطر 2022
تقرير: عصام عبد الفتاح مرشح لرئاسة لجنة الحكام في تونس ساعة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: "ربما ميسي السبب".. برشلونة يرغب في ضم مبابي ساعة | ميركاتو
تقرير: عرضان لـ بنفيكا بقيمة ضخمة لضم إنزو فيرنانديز.. وصراع بين أربعة أندية ساعة | الدوري الإنجليزي
NBA - ساهم بـ 86 نقطة بمفرده.. دونشيتش يكسر القواعد بقميص دالاس مافريكس ساعة | NBA
جوارديولا: علينا الحذر من هروب أرسنال بالصدارة أكثر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة