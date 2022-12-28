جوارديولا: علينا الحذر من هروب أرسنال بالصدارة أكثر

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

يصر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على عدم وجود هامش للخطأ من لاعبيه في مواجهة ليدز يونايتد مع توسيع أرسنال للفارق في صدارة الدوري الإنجليزي.

الفارق بين أرسنال المتصدر وسيتي صاحب المركز الثالث وصل إلى 8 نقاط، قبل مباراة السماوي مع ليدز يوم الأربعاء.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نعلم مدى قوة فريق أرسنال والفرق التي تنافس على الصدارة".

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وأضاف "عليك توخي الحذر لأنه إذا كان الفارق في الصدارة أكبر، فسيكون من الصعب للغاية اللحاق بهم".

وتابع "إنها واحدة من أصعب المباريات في الدوري، كنت أتمنى مواجهة أي خصم آخر غير ليدز، خاصة بعد نهاية كأس العالم."

وواصل "ليدز أحد أقوى الفرق بالدوري، فلاعبيه لا يمنحون لاعبي المنافس الوقت للتفكير".

ووجه رسالة للاعبيه قائلا "عليك أن تكون في قمة التركيز أمام ليدز وأن تكون في أفضل مستوياتك، خاصة بعد هزيمتنا من برينتفورد في آخر مواجهة قبل كأس العالم".

وأكمل جوارديولا "هم يريدون الفوز ونحن أيضا، ستكون مواجهة صعبة فهي ليست مباراة ودية".

ويبلغ رصيد سيتي الآن 32 نقطة، مقابل 33 نقطة لنيوكاسل يونايتد الوصيف، و40 نقطة لأرسنال المتصدر.

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