راشفورد: نلعب بعقلية مختلفة تماما.. ومانشستر سيتطور في المستقبل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

فرحة راشفورد

يرى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أن الفريق يلعب بعقلية مختلفة تماما، مشيرا إلى أنه يستمتع بما يقدمه الآن.

وفاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، سجل فيها راشفورد الهدف الأول وصنع الثاني.

وقال راشفورد في تصريحات صحفية بعد المباراة: "حققنا انتصارات كثيرة، وارتفعت مستوياتنا كثيرا. أنا مسرور بكيفية تطور الفريق وأتمنى أن يستمر ذلك".

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وأضاف "نلعب هذا الموسم بعقلية مختلفة كليًا مقارنة بالموسم الماضي. هذا فريق مختلف ويقدم كرة قدم مختلفة".

وواصل "لا أعرف إن كانت مستوياتي الحالية ترتقي لتكون من بين أفضل ما قدّمت في مسيرتي، ولكني مستمتع بالأمر".

واستطرد "أتمنى أن يكون عام 2023 عاما أفضل، سنعمل بجد لنظهر لمشجعينا أنه يمكننا فعل المزيد وأنا متأكد بنسبة 100٪ أننا قادرون على المضي قدما وإعادة تقديم عروض مثل هذا وأفضل".

واستكمل عن لينجارد "تحية الجماهير له كانت رائعة وتعني له الكثير، أتذكر عندما غادر كان محبطا بعض الشيء لأنه لم يلعب في أولد ترافورد ليودع الجماهير، لكنه تمكن الآن من فعل ذلك بطريقة ما. أنا سعيد من أجله، إنه يلعب كرة القدم ويستمتع بها".

ولعب لينجارد 53 دقيقة أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب أمام تصفيقات الجماهير.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون السبت المقبل على استاد مولينيو.

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