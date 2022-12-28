تين هاج: مانشستر يبحث عن مهاجم ولكن

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن لاعبوه تطوروا بشكل أفضل خلال الموسم، مشيرا إلى أن فريقه في سوق الانتقالات للبحث عن مهاجم.

وفاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد تطور اللاعبون خلال الموسم وقدموا جميعهم أداء جيدا في كأس العالم. الآن عليهم المحافظة على هذا المستوى والتطور في كل مباراة".

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وأضاف "علينا تسجيل المزيد من الأهداف، نحن نصنع العديد من الفرص لكننا سجلنا الهدف الثالث في النهاية. كان يجب حسم المباراة في وقت مبكر".

وواصل عن كاسيميرو "لا يمكنني إنكار أداءم المميز، يمكنني فقط تأكيد الأمر، المستويات التي يجلبها للفريق هائلة".

واستكمل عن جاكبو "لا أتحدث عن حالات فردية ولا أنظر للفرق الأخرى، نحن نبحث عن مهاجم وسيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا مع العديد من المباريات القادمة. نريد المنافسة في جميع البطولات وسنحتاج إلى تشكيلة كبيرة من اللاعبين لتحقيق ذلك، نحن متواجدون دائمًا في سوق الانتقالات، ولكن يجب أن يتناسب اللاعب الجديد مع المعايير الرياضية والمالية للنادي".

واستطرد عن مارسيال "لياقته لا تعتبر مشكلة، في بداية الموسم تعرض لإصابات كثيرة لكنه جاهز للعب. إذا لم تكن المباراة القادمة ضد ولفرهامبتون بعد ثلاثة أيام كنت سأمنحه المزيد من الوقت في المستقبل".

وأردف عن لوك شاو في مركز قلب الدفاع "في الشوط الثاني، ظهر وكأنه لعب في هذا المركز طوال حياته".

وأتم "فاران أظهر شخصيته القويو وساعد مانشستر يونايتد، لقد تحمل مسؤولية اللعب والمشاركة وكان رائعا حقا".

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون السبت المقبل على استاد مولينيو.

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