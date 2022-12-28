إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إبراهيم نور الدين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأربعاء في الدوري المصري.

وتقام 4 مباريات، غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ويعاونه كل من هاني خيري ومحمد محمود لطفي، ومحمود منصور حكما رابعا.

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والثنائي خالد الغندور ويوسف البساطي للفيديو.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏CYPTIANFA الدوري المصري الممتاز الجولة العاشرة الأربعاء 28 ديسمير 2022 ستاد القاهرة الدولي ישר الأهلي 7:00 CLECPTING امبكا كليوباترا M مصر إبراهيم نور الدين M مصر حكم ساحة هاني خيري é مصر حكم مساعد محمد محمود لطفي M مصر حكم مساعد 2 محمود منصور مصر حكم رابع خالد الغندور 2 مصر حكم VAR يوسف البساطي حكم VAR مساعد‏'‏‏

وجاء طاقم حكام مباراة فاركو ضد فيوتشر كالتالي:

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وجاء طاقم حكام مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود كالتالي:

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وجاء طاقم حكام مباراة إنبي والداخلية كالتالي:

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعهم خلال 8 مباريات.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة في المركز الثامن.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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