إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 00:22
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأربعاء في الدوري المصري.
وتقام 4 مباريات، غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.
ويدير إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ويعاونه كل من هاني خيري ومحمد محمود لطفي، ومحمود منصور حكما رابعا.
والثنائي خالد الغندور ويوسف البساطي للفيديو.
وجاء طاقم حكام مباراة فاركو ضد فيوتشر كالتالي:
وجاء طاقم حكام مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود كالتالي:
وجاء طاقم حكام مباراة إنبي والداخلية كالتالي:
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعهم خلال 8 مباريات.
فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة في المركز الثامن.
نرشح لكم
ميدو: مواجهة الزمالك صعبة لكن نحن الإسماعيلي لدينا تاريخ كبير طارق العشري: طلبت التعاقد مع هذا الثلاثي من الأهلي مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة خبر في الجول - كدمة في القدم تقرب عبد القادر من الغياب عن الأهلي أمام سيراميكا ميدو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الإسماعيلي تحضيرا لـ الزمالك محمد فاروق لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من لجنة الحكام الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة دربي دمياط بسبب "أمطار مزعومة" فتح الله: الفوز على الاتحاد مهم لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي