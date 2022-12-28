إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأربعاء في الدوري المصري.

وتقام 4 مباريات، غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ويعاونه كل من هاني خيري ومحمد محمود لطفي، ومحمود منصور حكما رابعا.

والثنائي خالد الغندور ويوسف البساطي للفيديو.

وجاء طاقم حكام مباراة فاركو ضد فيوتشر كالتالي:

وجاء طاقم حكام مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود كالتالي:

وجاء طاقم حكام مباراة إنبي والداخلية كالتالي:

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعهم خلال 8 مباريات.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة في المركز الثامن.