طارق العشري: طلبت التعاقد مع هذا الثلاثي من الأهلي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

طارق العشري - سموحة

أوضح طارق العشري المدير الفني لـ سموحة تفاصيل مطالبته بالتعاقد مع ثلاثي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وشدد العشري على رغبته في التعاقد مع حسام حسن وكريم الديبس ومحمد محمود فيما نفى رغبته في التعاقد مع طارق زياد.

وقال طارق عشري عبر أون تايم سبورتس 2: "طلبت التعاقد مع حسام حسن وكريم الديبس ومحمد محمود وليس زياد طارق لأننا نملك لاعبيين في نفس المركز".

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وعلق على تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن إضاعة الوقت: "تعلمت من مانويل جوزيه أن أركز على فريقي، أنا لا أركز على ما يقال بل أحاول دائما فرض شخصيتي، وهذا ما فعلته في المباراة".

وواصل "إيقاع لعبنا كان سريعا للغاية، واعتمدنا على الهجمات المضادة السريعة وكانت تحولاتنا سريعة للغاية في الملعب".

وأتم "نحن لم نضيع وقتا على الإطلاق، قدمنا مباراة جيدة للغاية".

وتعادل الأهلي سلبيا مع سموحة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ووصل الأهلي إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب سلبيا أيضا.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ13.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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