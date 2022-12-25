مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

تعجب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أحداث مباراة فريقه أمام سموحة في الدوري.

تعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبت لمدة 17 سنة كلاعب محترف، وأعمل كمدرب محترف منذ 20 سنة، لم أشاهد مباراة مثل هذه في حياتي".

أخبار متعلقة:
أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري

وأضاف "نلعب ضد فريق يدافع بكل اللاعبين".

وأشار "لم أشاهد في حياتي المهنية منذ 40 عاما فريقا كل 3 دقائق لاعب منه يقع على الأرض، والكرة يتم تشتيتها خارج الملعب كل دقيقة".

وأكمل "نصحية لي من أجل تحسين جودة المباريات في مصر حصول اللاعبين على إنذار ثم طرد إذا استمر في إهدار الوقت بهذه الطريقة حتى نستطيع لعب كرة قدم حقيقية".

واستمر في تصريحاته "الشوط الأول لم نظهر بالشكل الجيد، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بعض الشيء وفي المجمل لم نخلق الكثير من الفرص وفي مثل هذه المباريات يجب أن تنهي الفرص القليلة التي تتاح لك أمام المرمى وهذا لم يحدث".

وأردف "لا يوجد مساحة كافية لتطوير المستوى الفردي للاعبين، نلعب مباراة كل 48 ساعة".

وشدد "نتحدث بين شوطي المباراة عندما لا يكون اللاعبين في حالتهم ونمنحهم فرصة لتنفيذ التعليمات في الشوط الثاني".

وواصل "كانت هناك حالة سيئة عامة لكل لاعبي الأهلي أمام سموحة".

وشرح "حسام حسن عندما شارك لم يكن هناك عرضيات كثيرة، لذلك حتى إذا شارك مبكرا لن يحدث أي شيء".

وأتم تصريحاته "لدي رسالة إلى جمهور الأهلي.. الجمهور يقل في المدرجات من مباراة إلى أخرى ونحن نعرف أنه هو القوة الضاربة للأهلي، رسالتي إلى الجمهور نحن نحتاج إليكم في ظل وجود الجمهور بأعداد كبيرة في مباريات المنافسين".

كولر الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق لم يستغل تعثر الزمالك.. الأهلي يتعادل مع سموحة الشيخ يتصدر وثلاثي في الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23 الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق شوقي غريب: كان يجب أن نفوز على الزمالك.. ونواجه صعوبات في عملية البناء
أخر الأخبار
تامي أبراهام: اهتمام البرتغال بـ مورينيو؟ الكل يريده.. هو بمثابة العم لي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا 22 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات ساعة | الكرة المصرية
أحمد مصطفى رجل مباراة الأهلي وسموحة ساعة | الكرة المصرية
لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
لم يستغل تعثر الزمالك.. الأهلي يتعادل مع سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة