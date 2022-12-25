مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات

تعجب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أحداث مباراة فريقه أمام سموحة في الدوري.

تعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبت لمدة 17 سنة كلاعب محترف، وأعمل كمدرب محترف منذ 20 سنة، لم أشاهد مباراة مثل هذه في حياتي".

وأضاف "نلعب ضد فريق يدافع بكل اللاعبين".

وأشار "لم أشاهد في حياتي المهنية منذ 40 عاما فريقا كل 3 دقائق لاعب منه يقع على الأرض، والكرة يتم تشتيتها خارج الملعب كل دقيقة".

وأكمل "نصحية لي من أجل تحسين جودة المباريات في مصر حصول اللاعبين على إنذار ثم طرد إذا استمر في إهدار الوقت بهذه الطريقة حتى نستطيع لعب كرة قدم حقيقية".

واستمر في تصريحاته "الشوط الأول لم نظهر بالشكل الجيد، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بعض الشيء وفي المجمل لم نخلق الكثير من الفرص وفي مثل هذه المباريات يجب أن تنهي الفرص القليلة التي تتاح لك أمام المرمى وهذا لم يحدث".

وأردف "لا يوجد مساحة كافية لتطوير المستوى الفردي للاعبين، نلعب مباراة كل 48 ساعة".

وشدد "نتحدث بين شوطي المباراة عندما لا يكون اللاعبين في حالتهم ونمنحهم فرصة لتنفيذ التعليمات في الشوط الثاني".

وواصل "كانت هناك حالة سيئة عامة لكل لاعبي الأهلي أمام سموحة".

وشرح "حسام حسن عندما شارك لم يكن هناك عرضيات كثيرة، لذلك حتى إذا شارك مبكرا لن يحدث أي شيء".

وأتم تصريحاته "لدي رسالة إلى جمهور الأهلي.. الجمهور يقل في المدرجات من مباراة إلى أخرى ونحن نعرف أنه هو القوة الضاربة للأهلي، رسالتي إلى الجمهور نحن نحتاج إليكم في ظل وجود الجمهور بأعداد كبيرة في مباريات المنافسين".