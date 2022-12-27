3 دقائق تكفي .. مانشستر يونايتد يفوز على نوتينجهام بثلاثية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

فرحة راشفورد

حقق مانشستر يوناتيد الانتصار التاسع خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وقضى يونايتد على آمال نوتينجهام مبكرا وسجل هدفين في 3 قائق عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 19 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 22، قبل أن يسجل فريد الهدف الثالث في الدقيقة 88.

أخبار متعلقة:
مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة المغرب يرهن مشاركته في أمم إفريقيا للمحليين بشرط وحيد خبر في الجول - كدمة في القدم تقرب عبد القادر من الغياب عن الأهلي أمام سيراميكا "ضربة".. بوتر يعلق على خروج رييس جيمس مصابا

مانشستر يونايتد حقق الفوز التاسع بعدما تعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات خلال 15 مباراة خاضها الموسم الحالي في الدوري الأنجليزي.

في المقابل تلقى نويتنجهام الهزيمة التاسعة بعدما تعادل في 4 مباريات وفاز في 3 خلال 15 مباراة بالمسوم الحالي.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الخامس برصيد 29 نقطة بينما توقف رصيد نوتينجهام عند 13 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).

ماركوس راشفورد سجل 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد خلال 21 مباراة، مضاعفا رصيده من الموسم الماضي بأكمله مع الشياطين الحمر إذ سجل 5 أهداف في 32 مباراة.

التشكيل

رافاييل فاران شارك بشكل أساسي مع دفاع مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست.

وعاد فاران من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بعدما خسر النهائي أمام الأرجنتين.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط هجومي على مرمى نويتنجهام بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وسدد تيريل مالاسيا تسديدة صاروخية في الدقيقة السادسة تصدى لها واين هينيسي حارس نوتينجهام.

ونفذ كريستيان إريكسن ضربة ركنية بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ماركوس راشفورد بتسديدة مباشرة قوية سكنت الشباك يف الدقيقة 19.

3 دقائق فقط كانت كافية ليسجل أنتوني مارسيال الهدف الثاني للشياطين الحمر بعد مجهود فردي مميز من ماركوس راشفورد في إختراق دفاعات نوتينجهام فورست ثم تمرير الكرة للمهاجم الفرنسي الذي سدد بقوة في الشباك عند الدقيقة 22.

وجاءت أخطر فرص الضيوف في الشوط الأول بعد تسديدة مباغتة عن طريق ريان ييتس من خارج حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس ديفيد دي خيا إلى ركلة ركنية.

وأرسل رنان لودي تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ريان ييتس برأسية قوية سكنت شباك دي خيا لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وأهدر راشفورد محاولة هجومية خطيرة لمانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجبهة اليسرى تصدى لها الحارس واين هينيسي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ودفع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالمدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة 78 بدلا من رفائيل فاران.

وبعد مجهود فردي مميز من كاسيميرو في استخلاص الكرة من لاعبي نوتينجهام فورست أتبعه بتمريرة بينية رائعة تجاه زميله فريد الذي سدد من داخل منطقة تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 88.

وواصل مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات المباراة وحاول مالاسيا التسديد مجددا لكن دفالع نويتنجهام أبعد الخطورة.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 18من الدوري الإنجليزي.

فيما يلعب نوتينجهام ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة ذاتها.

مانشستر يونايتد نوتينجهام فورست الدوري الانجليزي
نرشح لكم
"ضربة".. بوتر يعلق على خروج رييس جيمس مصابا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) نوتينجهام .. 3 نقاط ثمينة بثنائية هافرتز وماونت.. تشيلسي ينتصر على بورنموث تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) (0) بورنموث.. فوز البلوز تشكيل تشيلسي – عودة جيمس.. وهافرتز يقود الهجوم أمام بورنموث ذا أثليتك: جاكبو يسافر إلى إنجلترا ويخضع للكشف الطبي في ليفربول لاعب ليفربول الشاب يكشف ما دار في ذهنه قبل وبعد تسجيل أول هدف بمسيرته
أخر الأخبار
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 5 ساعة | الكرة المصرية
ميدو: مواجهة الزمالك صعبة لكن نحن الإسماعيلي لدينا تاريخ كبير 5 ساعة | الكرة المصرية
طارق العشري: طلبت التعاقد مع هذا الثلاثي من الأهلي 5 ساعة | الكرة المصرية
3 دقائق تكفي .. مانشستر يونايتد يفوز على نوتينجهام بثلاثية 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 6 ساعة | الكرة المصرية
المغرب يرهن مشاركته في أمم إفريقيا للمحليين بشرط وحيد 7 ساعة | الكرة الإفريقية
"ضربة".. بوتر يعلق على خروج رييس جيمس مصابا 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كدمة في القدم تقرب عبد القادر من الغياب عن الأهلي أمام سيراميكا 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة