3 دقائق تكفي .. مانشستر يونايتد يفوز على نوتينجهام بثلاثية
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 23:57
كتب : FilGoal
حقق مانشستر يوناتيد الانتصار التاسع خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.
وفاز مانشستر يونايتد على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 17 من المسابقة.
وقضى يونايتد على آمال نوتينجهام مبكرا وسجل هدفين في 3 قائق عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 19 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 22، قبل أن يسجل فريد الهدف الثالث في الدقيقة 88.
مانشستر يونايتد حقق الفوز التاسع بعدما تعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات خلال 15 مباراة خاضها الموسم الحالي في الدوري الأنجليزي.
في المقابل تلقى نويتنجهام الهزيمة التاسعة بعدما تعادل في 4 مباريات وفاز في 3 خلال 15 مباراة بالمسوم الحالي.
وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الخامس برصيد 29 نقطة بينما توقف رصيد نوتينجهام عند 13 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).
ماركوس راشفورد سجل 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد خلال 21 مباراة، مضاعفا رصيده من الموسم الماضي بأكمله مع الشياطين الحمر إذ سجل 5 أهداف في 32 مباراة.
التشكيل
رافاييل فاران شارك بشكل أساسي مع دفاع مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست.
وعاد فاران من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بعدما خسر النهائي أمام الأرجنتين.
📋تشكيل مانشستر يونايتد
🔴عودة فاران.. راشفورد يقود خط الهجوم#في_إنجلترا pic.twitter.com/huHHx4JThJ— FilGoal (@FilGoal) December 27, 2022
أحداث المباراة
بدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط هجومي على مرمى نويتنجهام بحثا عن تسجيل هدف مبكر.
وسدد تيريل مالاسيا تسديدة صاروخية في الدقيقة السادسة تصدى لها واين هينيسي حارس نوتينجهام.
ونفذ كريستيان إريكسن ضربة ركنية بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ماركوس راشفورد بتسديدة مباشرة قوية سكنت الشباك يف الدقيقة 19.
3 دقائق فقط كانت كافية ليسجل أنتوني مارسيال الهدف الثاني للشياطين الحمر بعد مجهود فردي مميز من ماركوس راشفورد في إختراق دفاعات نوتينجهام فورست ثم تمرير الكرة للمهاجم الفرنسي الذي سدد بقوة في الشباك عند الدقيقة 22.
وجاءت أخطر فرص الضيوف في الشوط الأول بعد تسديدة مباغتة عن طريق ريان ييتس من خارج حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس ديفيد دي خيا إلى ركلة ركنية.
وأرسل رنان لودي تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ريان ييتس برأسية قوية سكنت شباك دي خيا لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.
وأهدر راشفورد محاولة هجومية خطيرة لمانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجبهة اليسرى تصدى لها الحارس واين هينيسي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.
ودفع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالمدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة 78 بدلا من رفائيل فاران.
وبعد مجهود فردي مميز من كاسيميرو في استخلاص الكرة من لاعبي نوتينجهام فورست أتبعه بتمريرة بينية رائعة تجاه زميله فريد الذي سدد من داخل منطقة تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 88.
وواصل مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات المباراة وحاول مالاسيا التسديد مجددا لكن دفالع نويتنجهام أبعد الخطورة.
ويلعب مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 18من الدوري الإنجليزي.
فيما يلعب نوتينجهام ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة ذاتها.