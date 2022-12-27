3 دقائق تكفي .. مانشستر يونايتد يفوز على نوتنجهام بثلاثية

حقق مانشستر يوناتيد الانتصار التاسع خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وقضى يونايتد على آمال نوتنجهام مبكرا وسجل هدفين في 3 قائق عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 19 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 22، قبل أن يسجل فريد الهدف الثالث في الدقيقة 88.

مانشستر يونايتد حقق الفوز التاسع بعدما تعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات خلال 15 مباراة خاضها الموسم الحالي في الدوري الأنجليزي.

في المقابل تلقى نوتنجهام الهزيمة التاسعة بعدما تعادل في 4 مباريات وفاز في 3 خلال 15 مباراة بالمسوم الحالي.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الخامس برصيد 29 نقطة بينما توقف رصيد نوتنجهام عند 13 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).

ماركوس راشفورد سجل 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد خلال 21 مباراة، مضاعفا رصيده من الموسم الماضي بأكمله مع الشياطين الحمر إذ سجل 5 أهداف في 32 مباراة.

التشكيل

رافاييل فاران شارك بشكل أساسي مع دفاع مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست.

وعاد فاران من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بعدما خسر النهائي أمام الأرجنتين.