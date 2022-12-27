المغرب يرهن مشاركته في أمم إفريقيا للمحليين بشرط وحيد

هدد الاتحاد المغربي بالانسحاب من بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" الجزائر 2022.

وطالب الاتحاد المغربي لـ كرة القدم كاف توفير تنقل جوي للمنتخب من مدينة قسنطينة مباشرة إلى الجزائر كشرط من أجل المشاركة في البطولة.

ونشر الاتحاد المغربي بيانا، جاء كالآتي:

"تقرر عدم مشاركة المنتخب تحت 23 عاما في "شان" الجزائر 2022 في حال عدم توفر خط جوي مباشر نحو مدينة قسنطينة لنقل الوفد المغربي.

راسلنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.

ونطالب بسفر المنتخب المغربي إلى مدينة قسنطينة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

البطولة المقرر إقامتها في الجزائر ستنطلق من الفترة بين 13 يناير وتستمر حتى 4 فبراير 2023.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات: الجزائر، وليبيا، وإثيوبيا، وموزمبيق.

بينما تتواجد في المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

وفي المجموعة الثالثة المغرب والسودان ومدغشقر وغانا. وفي المجموعة الرابعة مالي وأنجولا وموريتانيا. وأخيرا في المجموعة الخامسة الكاميرون والكونغو برازافيل، والنيجر.

واستضافت الكاميرون النسخة الأخيرة من البطولة التي توج بها منتخب المغرب على حساب مالي بهدفين دون رد.

ويحمل المنتخب المغربي لقب النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا للمحليين.