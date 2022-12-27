"ضربة".. بوتر يعلق على خروج رييس جيمس مصابا

علق جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي على خروج ريس جيمس مصابا أمام بورنموث.

وخرج جيمس مصابا في فوز تشيلسي بثنائية أمام بورنموث في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر عقب المباراة لـ بي بي سي: "من المبكر جدا معرفة ما حدث، لست متأكدا من طبيعة الإصابة. سنرى مدى سوء حالته ونتمنى أن تسير الأمور في صالحنا. إنها بلا شك ضربة بالنسبة لنا، يمكنك أن ترى جودته".

جيمس عاد أساسيا في تشكيل البلوز بعد الغياب بسبب الإصابة في أكتوبر الماضي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك جيمس في ثماني مباريات من أصل 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب جيمس تحت قيادة جراهام بوتر المدير الفني الجديد جميع مبارياته الأربع الأولى قبل أن يصاب.

وسجل جيمس هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز وصنع مثله خلال المباريات التي شارك فيها الموسم الحالي.

فاز تشيلسي بهدفين دون رد على بورنموث في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.