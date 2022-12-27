انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) نوتينجهام .. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يلعب مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي نوتينجهام في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام.

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لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق87 فريد يسجل الهدف الثالث في سباك نوتينجهام بعد تمريرة رائعة من كاسيميرو

ق76 نزول هاري ماجواير بدلا من رافائيل فاران

ق68 هينيسي ينقذ فرصة جديدة من تسديدة ماركوس راشفورد

ق59 مارسيال يهدر فرصة هدف ثالث ويضع الكرة في جسد حارس نوتينجهام

ق55 هينيسي حارس مرمى نوتينجهام ينقذ فرصة هدف محقق من أمام كريستيان إريكسن

ق49 فرصة خطيرة يهدرها مانجالا لاعب نوتينجهام فورست ويسدد في الشبكة الخارجية

ق47 رافائيل فاران يبعد فرصة هدف محقق قبل وصول الكرة لشباك مانشستر يونايتد

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق40 ريان ييتس يسجل هدف تقليص الفارق من ضربة رأسية رائعة

ق32 ريان ييتس يسدد تسديدة قوية يبعدها دي خيا بصعوبة بالغة

ق 27 حكم المباراة يشهر البطاقة اصلفراء في وجه تيريل مالاسيا لاعب مانشستر يونايتد

ق22 أنتوني مارسيال يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية خدعت هينيسي حارس نوتينجهام

ق19 تنفيذ جيد لركلة ركنية من كريستيان إريكسن يحولها ماركوس راشفورد بتسديدة صاروخية في المرمى

ق15 ضغط متواصل من مانشستر يونايتد عن طريق الأطراف

ق6 تسديدة صاروخية ممنم مالاسيا ينقذها واين هينيسي

ق5 عرضية خطيرة من مالاسيا يبعدها دفاع نوتينجهام فورست

ق3 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب

مانشستر يونايتد نوتينجهام فورست
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