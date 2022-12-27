بثنائية هافرتز وماونت.. تشيلسي ينتصر على بورنموث

فاز تشيلسي بهدفين دون رد على بورنموث في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل كاي فارترز وماسون ماونت هدفي البلوز.

الفوز رفع رصيد تشيلسي عند النقطة 24 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.

التشكيل

قاد الثنائي رحيم ستيرلينج وكاي هافرتز هجوم تشيلسي بينما عاد رييس جيمس في التشكيل الأساسي بعد الإصابة التي تعرض إليها أكتوبر الماضي.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بضغط كبير من جانب تشيلسي، التهديد الأول جاء عن طريق كاي هافرترز الذي ارتقى لكرة عرضية من جانب مارك كوكوريا وبدون رقابة دفعها هافرتز لكنها تمر بعيدا عن المرمى.

وطالب لاعبو تشيلسي عند الدقيقة 12 بركلة جزاء بعد سقوط كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

وسجل تشيلسي هدف المباراة الأول عن طريق كاي هافرتز عند الدقيقة 16 بعد انطلاقة سريعة من ستيرلينج على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هافرتز بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وضاعف تشيلسي نتيجته عند الدقيقة 24 بعد هجمة منظمة أنهاها هافرتز بتمريرة هيأت الكرة لزميله ماسون ماونت على حدود منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

محاولات الهدف الثالث

واستمرت تهديدات تشليسي منذ تلك الدقيقة على المرمى من أجل إحراز الهدف الثالث لكن لم تنجح في النهاية.

وألغي هدفا لـ تشيلسي عن طريق كريستيان بوليسيتش عند الدقيقة 44 بداعي وجود خطأ عكسي على كاي هافرتز أثناء بناء الهجمة.

وقبل نهاية الشوط الثاني جاءت أخطر المحاولات عن طريق رحيم ستيرلينج المتمركز في مواجهة المرمى تماما دون رقابة دفاعية تصدى لها الحارس مارك تريفرز ببراعة وأنقذ مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني، سقط رييس جيمس على أرضية الملعب وأجرى بوتر مدرب البلوز تغييرا اضطراريا.

وسدد ماسون ماونت كرة خطيرة عند الدقيقة 65 من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مارك تريفرز ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وحاول المدافع كاليدو كوليبالي هو الأخر عند الدقيقة 72 برأسية قوية لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس مارك تريفرز.

لتنتهي المباراة بفوز البلوز بهدفين دون رد على بورنموث.