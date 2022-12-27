تشكيل مانشستر يونايتد - فاران أساسي.. وراشفورد يقود الهجوم أمام نوتينجهام

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يشارك رافاييل فاران بشكل أساسي مع دفاع مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويلعب مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وعاد فاران من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بعدما خسر النهائي أمام الأرجنتين.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: وان بيساكا - تيريل مالاسيا – رافاييل فاران – لوك شاو

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن

الهجوم: مارسيال – ماركوس راشفورد – أنتوني

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما ياتي نوتينجهام في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي راشفورد
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